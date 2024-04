We wrocławskiej Orbicie trwają targi Zoo Egzotyka. Ludzie jedzą tam... owady! Jarosław Jakubczak

21.04.2024 Targi zwierząt egzotycznych we wrocławskiej hali Orbita. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (57 zdjęć)

Egzotyczne węże, jaszczurki, żółwie, żaby, ślimaki, owady, pająki, ryby a także rośliny z całego świata, można zobaczyć dziś we Wrocławiu. Do hali Orbita przyszło mnóstwo ludzi. W niedzielę, 21 kwietnia odbywają się tam targi Zoo Egzotyka. Niektórzy z odwiedzających delektują się... jadalnymi owadami. Zobaczcie, jakie okazy przyjechały do stolicy Dolnego Śląska.