We Wrocławiu trzy kolejne skwery zyskają swoich patronów. Nazwiska wybitnych postaci. Kogo konkretnie?

- Obóz funkcjonował w latach 1941-1945. Początkowo miał charakter obozu przejściowego, z którego osadzonych kierowano do różnych zakładów pracy i innych obozów nie tylko na terenie Wrocławia, ale całej III Rzeszy. Taką rolę pełnił także w drugiej połowie 1944 roku, gdy od sierpnia trafiło do niego przynajmniej kilkanaście tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy (a wśród nich powstańcy), wywiezionych na roboty przymusowe w trakcie i po upadku powstania warszawskiego. Osadzonych w nim robotników przymusowych - w tym kobiety i dzieci – kierowano do najcięższych i najbardziej niebezpiecznych prac, m.in. przy budowie barykad i lotniczego pola startowego na pl. Grunwaldzkim. To był największy podobóz Gross-Rosen we Wrocławiu. Szacuje się, że w ciągu kilku lat przez obóz Burgweide przeszło w sumie około 25-35 tys. robotników przymusowych. Burgweide to obóz bardzo symboliczny – to właśnie nad nim zawisła flaga uznawana za pierwszą polską flagę w powojennym Wrocławiu - czytamy w uzasadnieniu.