We Wrocławiu pojawi się wioska Kajko i Kokosza. Kiedy będzie można odwiedzić Mirmiłowo? Aneta Kolesińska

Po raz pierwszy we Wrocławiu zobaczymy kultową wioskę, w której mieszkały postaci z komiksów "Kajko i Kokosz". Jakie będą atrakcje? materiały organizatora / Centrum Historii Zajezdnia Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Po raz pierwszy Wrocław zamieni się w słynną wioskę Kajko i Kokosza, czyli dwóch najdzielniejszych słowiańskich wojów. Zabiorą oni wszystkich spragnionych przygód do swojego słowiańskiego świata, znanego do tej pory tylko z serii legendarnych komiksów. Już 1 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu zostanie otwarta interaktywna wystawa scenograficzna „Słowiański świat Kajka i Kokosza”.