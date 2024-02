Ważne! Bieg Piastów odwołany! Jakuszyce przegrały z pogodą

Bieg Piastów odwołany został dopiero po raz trzeci w historii. Ostatni raz zdarzyło się to w 1998 roku. Wcześniej - w 1981 roku. W 2014 roku trasy były skrócone. Teraz nie ma co skracać, bo po prostu śniegu nie ma. W ostatnich dniach temperatury wciąż były na plusie, a zamiast opadów śniegu były opady deszczu. - Myśleliśmy, że może naśnieżymy trasy, albo przywieziemy skądś śnieg, ale nie można tego robić, jeśli cały czas mamy dodatnią temperaturę - mówi Leszek Kosiorowski, rzecznik prasowy Biegu Piastów. Dodaje, że prognozy nie zapowiadają wielkich zmian. Co prawda w być może jeszcze trochę poprószy, ale wkrótce na Polanie ma być nawet 15 stopni ciepła.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 6 tys. osób. Przez moment była nawet szansa, że uda się pobić rekord frekwencji, ale załamanie pogody sprawiło, że ten licznik zapisów zwolnił. Bieg Piastów należy do prestiżowego cyklu Worldloppet - organizacji skupiającej największe biegi masowe na świecie. Do Jakuszyc przyjeżdżają zatem co roku narciarze z całego świata. Do tegorocznej edycji zapisanych było 350 Czechów, ponad 200 Niemców, ale też na przykład 40 Francuzów, 30 Estończyków czy nawet 30 Amerykanów. Każda taka osoba swój wyjazd na Polanę Jakuszycką planowała wcześniej. Transport, noclegi - to wszystko wymagało rezerwacji. Dlatego organizatorzy będą starali się jakoś zorganizować czas tym, którzy jednak w najbliższych dniach zjawią się u nich.

- Pakiety startowe na 48 KGHM Bieg Piastów na wszystkie dystanse, z numerami startowymi i gadżetami, będzie można odebrać w Jakuszycach w terminach, które wkrótce podamy, a zawodnikom, którzy w terminie odwołanych głównych konkurencji przyjadą do Jakuszyc, zaproponujemy inne formy spędzenia czasu. Planujemy wycieczki biegowe i piesze na różnych dystansach z ogniskiem oraz premierę filmu o Julianie Gozdowskim - to fragment oficjalnego komunikatu Biegu Piastów.