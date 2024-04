Masternak - Olivier. Cała walka. Master wygrał i nadal może marzyć o mistrzowskim pasie (WIDEO, ZDJĘCIA)

Kibice w KGHM Ślęza Arenie we Wrocławiu tak naprawdę po raz pierwszy wyraźnie ożywili się, gdy na ring wyszedł 27-letni wrocławianin Rafał Wołczecki. Jego rywalem miał być Przemysław Zyśk, ale ostatecznie z powodu kontuzji nie pojawił się między linami. Na szczęście szybko udało się znaleźć innego rywala. Na przeciwko Polaka stanął Argentyńczyk Damian Bonelli. Wołczecki wyraźną przewagę uzyskał od IV rundy. Wygrał w VI – przez TKO. Co prawda przed pojedynkiem zmagał się z infekcją zatok, ale w sobotę absolutnie nie było tego widać. - Bardzo się cieszę, że gala jest w końcu we Wrocławiu. Dziękuję wszystkim, którzy dziś przyszli: rodzinie, sponsorom... Nie wiem co powiedzieć... – mówił po zwycięstwie uradowany Wołczecki.

Wołczecki wkrótce zostanie ojcem, a ponoć – ojcowie biją w ringu mocniej. - Kurcze, ciekawe, co to będzie. Termin jest na 30 czerwca, po to tym dniu współczuję moim rywalom – uśmiechał się.

Masternak - Olivier. Walka wieczoru (SKRÓT, WYNIK, WIDEO)

Przyszedł czas na walkę wieczoru. Pierwszy między linami pojawił się Francuz Olivier , a potem Masternak , któremu w drodze na ring towarzyszyło dwóch synów. – Nie wiem, czy kiedyś wejdą do ringu, więc jak coś, to debiut mają już za sobą. A ja z wiekiem robię coraz bardziej uczuciowy – wyjaśnił po walce. Olivier okazał się rywalem nie z przypadku. Francuz zwłaszcza początek pojedynku miał dobry. Master wyglądał na nieco spiętego, a rywal dobrze otwierał kolejne rundy i kilka razy mocno trafił Polaka. Ten zrewanżował mu się mocnym ciosem pod koniec III rundy. Wrocławianin sytuacją opanował w VI rundzie. Boksował trochę inaczej i faktycznie wydawało się, że najgorsze za nim. Z biegiem czasem Masternak coraz lepiej radził sobie w dystansie i przejmował kontrolę nad walką. W ósmej rundzie wreszcie trafił mocno prawym, a Olivier przyklęknął. Niby wstał, ale zerkał gdzieś w kierunku swojego narożnika, z którego na ring poleciał biały ręcznik. Koniec.

– Mój rywal pokazał wielką motywację. Widziałem, że po każdym ciosie marszczył czoło, ale szedł do przodu. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie mogłem wydłużyć serii ciosów. Łatwo nie było, ale ten pojedynek był trochę po to, by zapomnieć o przeszłości, a skupić się na przyszłości. Kilka razy poczułem jego ciosy po dole, ale wiedziałem, że będzie się na to nastawiał. Panie promotorze, kiedy kolejna walka? Może w Rzeszowie? – powiedział jeszcze w ringu.

To była pierwsza gala bokserska we wrocławskiej KGHM Ślęza Arenie. Obiekt do tego sportu się sprawdził, atmosfera była nieco kameralna, ale dobra. Co ważne – Masternak walczył we Wrocławi pierwszy raz od 13 lat.

Nie spisali się organizatorzy. Nie było żadnych kiosków z cateringiem czy napojami. Kibice tłumie oblegali więc dwa automaty w korytarzach hali: jeden z kawą, drugi z przekąskami. Zresztą w tym drugim szybko trzeba było uzupełnić zapasy. Przekąski były przygotowane tylko dla widzów VIP, ale tam trzeba było oczywiście słono zapłacić za bilety.