Wakacyjny rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich: pociągi za granicę, remonty i komunikacja zastępcza

Zmiana kolejowego rozkładu jazdy wchodzi w życie w niedzielę, 13 czerwca

Koleje Dolnośląskie uruchomią od 18 czerwca połączenie z Wrocławia do Berlina w ramach projektu “Pociąg do Kultury - Kulturzug. Od 26 czerwca będzie można jeździć również do czeskiego Adršpach, dzięki czemu będzie można łatwo dostać się do Skalnego Miasta.

"Na podjęcie decyzji przywracającej relacje kolejowe między Dolnym Śląskiem a sąsiadującymi krajami, wpłynęło uspokojenie sytuacji pandemicznej. Co więcej, czerwiec to okres planowania urlopów wakacyjnych, dlatego tym bardziej cieszy nas powrót popularnych połączeń międzynarodowych" – mówi rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

Wakacje to też czas remontów kolejowej infrastruktury

Podczas prac torowych będzie ograniczona przepustowość, dlatego na kilku liniach zostanie zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza: