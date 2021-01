Wakacje nad ciepłym morzem? Wizz Air uruchamia loty z Wrocławia do Bułgarii

– Bardzo cieszymy się z tej nowości. To świetna wiadomość zarówno dla pasażerów, jak i dla nas. Mamy nadzieję, że będzie to zwiastun udanego sezonu letniego dla wszystkich: dla podróżnych, lotnisk, linii lotniczych i innych podmiotów działających w branży lotniczej – mówi prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Przelot z Burgas do Wrocławia będzie także w soboty. Wylot o godz. 21.15, a lądowanie o 22.20 czasów lokalnych. Cena lotu w jedną stronę zaczyna się od 179 zł.

Wakacje nad ciepłym, słonecznym Morzem Czarnym będą w tym roku bliżej niż dotychczas. Z wrocławskiego lotniska 19 czerwca ruszą loty do Burgas w Bułgarii. Linia Wizz Air będzie latała na bułgarską riwierę co tydzień. Wylot z Wrocławia będzie w soboty o godz. 17.30. Na miejscu pasażerowie znajdą się po locie trwającym 2 godziny i 15 minut, o godz. 20.45 czasu bułgarskiego.

Gdzie jeszcze polecimy samolotem z Wrocławia?

Nowy, letni rozkład lotów będzie obowiązywał od końca marca. Obecnie trwa budowanie siatki połączeń. Wiadomo, że linie Wizz Air i Ryanair będą latały m.in. do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Czarnogóry, Włoch, Gruzji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na Maltę, Cypr i Ukrainę. Z Wrocławia będzie można prawdopodobnie polecieć w lecie do Zadaru, Alicante, Malagi, na Teneryfę, do Girony pod Barceloną, Faro, Palermo, Neapolu, na Kretę, Larnaka, Bari, Burgas, Londynu, Oslo, Kijowa.

Jak przekonują władze lotniska, siatka połączeń będzie podobna to tej z poprzednich lat.