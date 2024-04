Urlop z lemurami? Z Wrocławia polecimy aż na Madagaskar. Itaka uruchomiła loty czarterowe

"Przyroda Madagaskaru rozwijała się w izolacji od innych lądów, dlatego Madagaskar jest tak wyjątkowy. Ponad 90 procent gatunków roślin i zwierząt to endemity. Oznacza to, że naturalnie nie występują nigdzie indziej" – czytamy w najnowszej ofercie biura podróży Itaka.[/b]

Z wrocławskiego lotniska nad Ocean Indyjski

Madagaskar to nie tylko największa wyspa Afryki, to także państwo, do którego należy mniejsza wyspa Nosy Be. To właśnie na niej będą lądować samoloty startujące z Wrocławia.

Bezpośrednio z Wrocławia na Madagaskar polecimy już we wrześniu 2024 roku. Sprzedaż ofert na tę egzotyczną wycieczkę już się rozpoczęła. Można na Madagaskarze spędzić jeden lub dwa tygodnie. Ceny zaczynają się od ok. 10 tysięcy złotych za jedną osobę.

Wyloty z lotniska Wrocław Strachowice są zaplanowane na: 4, 11, 18 i 25 września 2024 r. Lot odbędzie się samolotem szerokokadłubowym Dreamliner i potrwa około 10,5 godziny. Wylot z Wrocławia o godzinie 12:50, a lądowanie na Nosy Be o godzinie 23.30. Do pokonania jest 7777 kilometrów.