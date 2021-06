Wadliwy system sprzedaży biletów. Reklamacje tylko osobiście

Cała sytuacja miała miejsce 9 czerwca. Po przyjeździe do Wrocławia Mateusz Bartocha próbował zakupić bilet dwukrotnie – za każdym razem otrzymywał zwrotną informację z terminalu o nieudanej próbie. Postanowił więc zainstalować aplikację UrbanCard i tam dokonać zakupu. Już po powrocie do domu zorientował się, że z jego konta zabrano nie tylko środki za pomyślną transakcję dokonaną w aplikacji UrbanCard, ale również za wcześniejsze, dwie nieudane próby. Wszystko dokładnie opisuje w wiadomości, którą wysłał do naszej redakcji:

"Niedawno pojechałem do Wrocławia, żeby zobaczyć się z przyjaciółką. Jestem osobą niepełnosprawną, dlatego trudno jest mi się poruszać pieszo po Wrocławiu. Skorzystałem z komunikacji miejskiej. Zazwyczaj kupuję bilety w telefonie, jest to bardzo wygodne. We Wrocławiu skorzystałem z terminali na kartę w autobusach. Jednak kilka razy odbijając dostałem komunikaty: "transakcja nieudana". Dlatego myśląc, że nie udało mi się kupić biletu, usiadłem i zainstalowałem naprędce aplikację w telefonie. Potrzebny jest do tego UrbanCard. Kupiłem bilet i szczęśliwy jechałem dalej. Dopiero wczoraj spostrzegłem, że mam na koncie odjęte pieniądze za tamte próby płatności przy terminalu kartą!"