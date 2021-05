Pozew zbiorowy za wadliwy system sprzedaży biletów w MPK. Wrocławianin zbiera osoby pokrzywdzone

O tym, że system sprzedaży biletów działający w pojazdach MPK nie rozlicza prawidłowo wszystkich transakcji, wrocławianie mówią o lat. Zwykle kończyło się mandatem. Przez długi czas problem był bagatelizowany, a pokrzywdzeni krążyli pomiędzy MPK, urzędem miasta i Mennicą Polską, która system biletowy dostarcza. Ostatnio jednak zahaczają o jeszcze jedną instytucję: uzbrojeni w wyciągi z kart zakładają sprawy w sądzie. Do wrocławianina, który zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciw miastu zgłosiło się ponad 20 osób w podobnej sytuacji.

To sytuacje, które powtarzają się od kilku lat. Pasażer wsiada do tramwaju bądź autobusu wrocławskiego MPK i żeby zapłacić za bilet przykłada do terminala kartę albo telefon. Najczęściej chwilę później widzi na ekranie terminala potwierdzenie zawarcia transakcji i życzenia miłej podróży, co ma oznaczać, że bilet “zapisał” się na karcie pasażera. Płacący telefonem otrzymują także na jego ekranie potwierdzenie, że operacja zakończyła się powodzeniem. Do tego momentu wszystko jest w najlepszym porządku. Gorzej, kiedy tak kupiony bilet chcą sprawdzić kontrolerzy. Wtedy często okazuje się, że śladu po bilecie nie ma. Takie zdarzenie dotknęło także Macieja Badziaka, pasażera, który 9 maja jechał tramwajem linii 2 pomiędzy przystankami “Rondo” i “Dworzec Główny”. Czytnik kontrolerów nie widział kupionego 4 minuty wcześniej biletu, więc Badziak dostał mandat 280 zł. Następnego dnia wysłał do MPK odwołanie, a 25 maja otrzymał odmowną decyzję wraz z wezwaniem do zapłaty 284,60 zł, czyli mandatu oraz biletu. Maciej Badziak jednak nie zamierza się poddać w starciu z instytucjami: - Pozew będzie przeciwko urzędowi miasta i zostanie złożony przez osoby, które dokonały płatności zbliżeniowo w biletomatach i następnie zostały ukarane mandatem pomimo faktu, że zobaczyły potwierdzenie transakcji - mówi Badziak.

W tym przypadku, podobnie jak w innych, gdy zwykłe wezwanie do zapłaty okazuje się nieskuteczne, a sprawa zaczyna krążyć coraz bliżej sądu, MPK odsyła pasażerów do urzędu miasta. Tak było i tym razem. Kiedy Badziak zapowiedział, że szuka ludzi, z którymi złoży pozew zbiorowy, dwóch pracowników MPK poprosiło go na rozmowę, podczas której wyjaśnili, że to nie przewoźnik, lecz miasto odpowiada za działanie tego systemu płatności.

- W kilka godzin po utworzeniu grupy dla osób, które spotkało to samo, było tam już ponad 20 osób. Na razie poprosiłem, żeby wszyscy dokładnie opisali swoje sprawy i przekazali je wraz z załącznikami mailem do wydziału transportu urzędu miasta oraz do Mennicy Polskiej - wyjaśnia Maciej Badziak. W międzyczasie pomysłodawca pozwu wraz z pracownikami banku odkryli, że płatności, których nie mogli dopatrzyć się kontrolerzy, były zaksięgowane w systemie wewnętrznym banku. - Wydaje mi się, że jest to istotny przełom, bo oznacza to, że Mennica Polska nie jest w stanie w 100 procentach zweryfikować, czy faktycznie pasażer w sposób właściwy dokonał zakupu biletu i mandaty wystawiane są pasażerom MPK na podstawie niepełnych danych - podkreśla Badziak.

To nie pierwszy raz, kiedy potraktowani jak złodzieje pasażerowie wrocławskiego MPK postanawiają na drodze prawnej dochodzić swoich racji. Ostatnio portal GazetaWroclawska.pl informował o pozwie, jaki szykuje w podobnej sprawie inny wrocławianin. Czytaj także: MPK pozywa pasażera za brak biletu. Ten odpowiada: chętnie spotkam się w sądzie Miasto, które zawarło umowę na system płatności z Mennicą Polską zapewnia, że każde zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości analizuje. Jednocześnie Patryk Załęczny z biura prasowego urzędu miasta wskazuje, że liczba błędnych księgowań to zaledwie ułamek procenta z liczby wszystkich transakcji. Warto jednak pamiętać, że przy skali całego systemu to wciąż są tysiące osób, które muszą albo borykać się z machiną urzędniczą, która ich odsyła od okienka do okienka, albo zapłacić niesłusznie naliczoną karę.

