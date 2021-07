W weekend podczas zakupów załatwisz sprawę urzędową?

Najbogatsi na Dolnym Śląsku. Zobacz, co stworzyli i ile zarabiają

Pomysł utworzenia punktów obsługi mieszkańców zlokalizowanych poza budynkami urzędu był wynikiem badań ankietowych przeprowadzanych wśród klientów rzeszowskiego magistratu – zaznaczył b. prezydent Rzeszowa w piśmie do radnego. W tym mieście, pierwszy taki punkt został otwarty w 2011 roku. Dziś w rzeszowskich galeriach działają cztery takie urzędnicze punkty. Każdego roku, mieszkańcy miasta załatwiają w nich po ok. 50 tys. spraw. Od składnia zwykłych podań, przez wymiany dowodów osobistych, rejestracje pojazdów, nadawanie numerów PESEL, zameldowania na pobyt stały czy składania wniosków do projektów socjalnych jak np. karta dużej rodziny czy Rodzina 500+.