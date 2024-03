W tych parkach we Wrocławiu staną wózki z preclami i kawą. Miasto szuka chętnych! Na liście ponad 40 lokalizacji

Wózki gastronomiczne zawitają na teren wrocławskich parków, skwerów i zieleńców. To małe, mobilne punkty, najczęściej w formie zabudowanych trójkołowych rowerów. Oferują różne napoje: kawę, herbatę, lemoniadę, soki, wodę czy koktajle owocowe. Ale ich asortyment nie musi ograniczać się tylko do życiodajnych płynów. Wata cukrowa, lody, precle, kukurydza w kolbach czy popcorn - to niektóre z oferowanych produktów.

