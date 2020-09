Uwaga kierowcy! Utrudnienia na mostach Jagiellońskich

Błaszczak: Dla Trzaskowskiego kampania była ważniejsza niż sprawy miasta

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do rządu o udostępnienie mostu pontonowego, w związku z awarią w oczyszczalni „Czajka”. Szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że „Wojsko Polskie jest gotowe do zbudowania takiego mostu”. - Mamy do czynienia z nieodpowiedzialną wła...