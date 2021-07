Utrudnienia na drodze z Dolnego Śląska nad morze. Co się zmieni na S3? Mateusz Różański

Na brakującym odcinku drogi ekspresowej S3 pod Lubinem (to droga z Wrocławia przez Szczecin nad morze) od 1 lipca obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. Potrwają one do połowy listopada 2021.