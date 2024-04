Trzy śmigłowce ratunkowe krążyły wieczorem nad Wrocławiem. Co się stało? Mamy zdjęcia

We wtorek 16 kwietnia około godziny 21, nad Wrocławiem, w niewielkich odstępach czasu przeleciały dosyć nisko trzy śmigłowce. Po chwili wylądowały. Dwa z nich na szpitalnym lądowisku przy ul. Borowskiej, trzeci w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy wrocławskim lotnisku.

To niezwykle rzadka sytuacja, bo we Wrocławiu stacjonuje na co dzień jeden śmigłowiec obsługujący pilne zdarzenia medyczne. Co się stało? Zastanawiają się nie tylko pasjonaci lotnictwa lecz również mieszkańcy, którzy obserwowali przelot maszyn. Wyjaśniamy.

Jak ustalił nasz reporter, na lądowisku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu równocześnie wylądowały dwie maszyny: śmigłowiec LPR z Opola o kryptonimie operacyjnym "Ratownik 23" oraz "Ratownik 9" z Poznania. Odbywał się tam przeładunek pacjenta, który potrzebował pilnego transportu medycznego z rejonu Opola do Poznania.

W tym samym czasie, na niebie przelatywał jeszcze wrocławski śmigłowiec "Ratownik 13", który odbywał misję ratunkową do innego zdarzenia.