Wypadek tira i auta osobowego pod Wrocławiem. Droga 395 do Strzelina zablokowana! Jarosław Jakubczak

Groźny wypadek na drodze 395 z Wrocławia do Strzelina. We wtorek przed godziną 19 w Żernikach Wrocławskich, po zderzeniu z tirem auto osobowe wpadło do rowu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jedna osoba została ranna. Zobaczcie zdjęcia.