Tramwajem i autobusem za darmo we Wrocławiu. W ten dzień nie musisz mieć biletu Konrad Bałajewicz

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego przejażdżka MPK Wrocław będzie darmowa. Jarosław Jakubczak / Polska Press

9 czerwca wrocławianie ruszą do urn i wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Aby ułatwić im podróż, MPK Wrocław nie będzie kontrolować biletów w dzień wyborów. To też świetna okazja, aby za darmo zwiedzić miasto.