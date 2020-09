Tragiczny finał poszukiwań zaginionego na Dolnym Śląsku

W poszukiwania włączyli się strażacy, policjanci, wojsko, a także Służba Celno-Skarbowa z psem tropiącym i WOPR. Niestety zakończyły się one tragicznie. Jak informuje portal Strzelin 998, działania zostały zakończone w poniedziałek o godzinie 18:00, kiedy to znaleziono ciało poszukiwanego. Były to najbardziej zaawansowane poszukiwania o bardzo dużej skali sił i środków, prawdopodobnie największe w historii powiatu strzelińskiego - czytamy na Strzelin 998.

Do późnych godzin wieczornych trwało policyjne dochodzenie pod nadzorem prokuratury.