Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin

W mieszkaniu było też dwoje zapłakanych dzieci - 5 - letni chłopiec i 3 -letnia dziewczynka. Z odkręconego kranu leciała woda zalewając mieszkanie i przedostając się piętro niżej. Strażacy udzielili dzieciom wsparcia psychicznego, a lekarz stwierdził zgon kobiety- poinformował wówczas Lech Lewandowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Do dramatu doszło w nocy z 8 na 9 czerwca, kiedy lokatorka jednego z domów w Międzyborzu zasygnalizowała, że u niej w mieszkaniu z sufitu kapie woda. Podejmowane próby nawiązania kontaktu z sąsiadką nie dały pozytywnego rezultatu, ale jej niepokój wzbudziło to, że z mieszkania dochodzą odgłosy płaczących dzieci. Wezwała służby, te zjawiły się bardzo szybko.

Zawsze pogodna i otwarta

Pani Agnieszka pochodziła z Galewic (woj. łódzkie), tam też mieszkali jej rodzice. Na tydzień przed tragedią wraz z dwójką dzieci w wieku 3 i 5 lat przeprowadziła się do Międzyborza, gdzie w okolicach Rynku w jednym z bloków wynajmowała mieszkanie. Nie miała tutaj prawdopodobnie żadnych znajomych i przyjaciół, jedynie rodzeństwo. Wiadomo, że nigdzie nie pracowała. Jedno z dzieci miało za niedługo pójść do nowego przedszkola.

Sąsiedzi w rozmowie z nami są zszokowani tą tragedią i mówią, że nic nie wskazywało na taki rozwój wydarzeń.

- To była ciepła i bardzo energiczna osoba. Dzieci zawsze się kłaniały, były kulturalne. Bardzo mi ich teraz szkoda - mówi pani Czesława, sąsiadka pani Agnieszki. Dodaje, że lokatorka bardzo szybko chciała wprowadzić się do swojego nowego mieszkania. -Często widziałam, jak dźwiga ciężkie przedmioty. Odniosłam wrażenie, że była tym zmęczona i przytłoczona - mówi. - Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy wydarzyła się ta tragedia rozmawiałam z nią i moją siostrą. Nigdy bym nie pomyślała, że tak to się skończy - przekazuje.