Tragedia na Klecińskiej. Auto wjechało w ekipę sprzątającą. Nie żyje jej pracownik

Przypomnijmy - przed godz. 9.00 na estakadzie Klecińskiej na jezdni w kierunku ul. Legnickiej dachował samochód dostawczy. Kierowca dostawczego volkswagena stracił panowanie nad autem, po czym samochód przewrócił się na bok. W aucie jechało trzech mężczyzn. Ranny został kierowca. W całej utworzyły się ogromne korki, bo na blisko dwie godziny estakadę zamknięto dla ruchu.

Tuż przed południem w tym samym miejscu doszło do kolejnego wypadku. Tym razem toyota wjechała w ekipę sprzątającą firmy Alba i jej samochód. Trwająca ponad godzinę akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku. Mężczyzna nie przeżył wypadku.

Estakada Klecińska w kierunku Legnickiej znów jest zablokowana. W okolicy tworzą się korki. Estakada może być zamknięta jeszcze przez kilka godzin. W miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, będą pracować technicy policyjni.

Kierowca toyoty tłumaczy się, że wpadł w poślizg na nie do końca posprzątanej jezdni. Mówi też, że nie widział pracowników ekipy.

Czy miejsce po poprzednim wypadku było dobrze zabezpieczone do czasu posprzątania jezdni? Ta kwestia z pewnością też będzie wyjaśniana przez prokuraturę. Gdy doszło do potrącenia, na jezdni nadal był piach i sorbent. Było ślisko.