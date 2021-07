Tak zatrzymano samochód pijanego sędziego z Wrocławia [ZDJĘCIA] Marcin Kruk Jerzy Wójcik

Kilka dni temu doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze w okolicach Grodkowa, w województwie opolskim. Kierowcy poinformowali, że samochód prowadzi tam mężczyzna wykonujący dziwne manewry. Wezwano policję, która dogoniła i zatrzymała auto. Jak się później okazało, kierowcą był sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Badanie krwi wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego krwi. Świadkiem zatrzymania był nasz Czytelnik. Zobaczcie, jak to wyglądało.