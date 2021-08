Tak się handlowało we Wrocławiu w czasach PRL. Zobacz kultowe miejsca na mapie miasta Hanna Wieczorek

Rok 1985. Na targowisku przy ulicy Krakowskiej można było kupić wszystko – od kożucha po suknię ślubną. Archiwum Gazety Wrocławskiej/Marek Grotowski

Handel we Wrocławiu, w II połowie XX wieku szybko ewoluował. Na początku był szaberplac, potem wymarzone i niedostępne w sklepach towary kupowało się na targowiskach. Handel kwitł na przykład przy ulicy Krakowskiej i na placu Grunwaldzkim, na Nowym Targu, przy ulicy Jemiołowej. Targowiska były miejscem specyficznym, między straganami lokowali się panowie namawiający do grzechu, choćby gry w trzy karty. Naiwny, który dał się wciągnąć do gry, zwykle odchodził z pustym portfelem.