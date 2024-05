Tak osoby niewidome pracują w Amazonie pod Wrocławiem. Projekt Homer stworzył nowe możliwości

– Niektóre aspekty, takie jak dojście do stanowiska pracy, czy przejście do stolika na stołówce, mogą wydawać się pełnosprawnym osobom banalne. Tymczasem, dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, nie jest to takie proste. Potrzebna jest ku temu odpowiednia infrastruktura obiektu, która zapewni im całkowitą samodzielność – mówi Marek Tankielun z Politechniki Wrocławskiej.