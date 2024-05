Tu nie zaparkujesz! W najbliższych dniach centrum Wrocławia opanują filmowcy

14 maja nie zaparkujemy na Modrzejewskiej i Świdnickiej w pobliżu Monopolu

15 maja nie zaparkujemy na Rzeźniczej

16 i 17 maja będzie ciężko na Świdnickiej i przy placu Kościuszki

Między 20:00 a 6:00 rano, na pl. Kościuszki przy Renomie oraz Biedronce, ruch będzie sterowany przez wyznaczone do tego osoby. Przypomnijmy, że te dni to czwartek i piątek. To dni, w których chętnie zostawiamy samochody w wyżej wymienionych miejscach, kierując się do Rynku.

Wszystkich użytkowników uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na tymczasową organizację ruchu - dodaje Ewa Mazur.

