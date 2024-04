Tak głosowali mieszkańcy najbiedniejszej gminy na Dolnym Śląsku. Konieczna będzie II tura

Jak głosowali mieszkańcy najbiedniejszej gminy na Dolnym Śląsku?

Marciszów to niewielka gmina między Kamienną Górą, a Bolkowem. Jest pięknie położona, a przecina ją droga krajowa nr 5. Mogłoby się zdawać, że to wręcz sielankowa sceneria, jednak to właśnie w Marciszowie dochody podatkowe na jednego mieszkańca, na rok 2024, są najniższe w województwie i wynoszą dokładnie 1053,46 zł. Dla porównania w podwrocławskich Kobierzycach to 10988,64 zł.