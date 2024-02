Tajna baza wojskowa w środku dolnośląskiego lasu. Kilometry mrocznych korytarzy!

Gdyby w latach tzw. zimnej wojny rzeczywiście wybuchł zbrojny konflikt pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, to jedno z kluczowych miejsc dla Armii Radzieckiej znajdowałoby się w lasach Dolnego Śląska, a dokładnie w Borach Dolnośląskich na południe od Przemkowa, w pobliżu wsi Wilkocin. To właśnie tutaj przygotowano miejsce dla sztabu Północnej Grupy Wojsk tej armii. Pod koniec lat 80. XX wieku całe to zgrupowanie liczyło jeszcze blisko 60 tys. żołnierzy! Oficjalnie dowództwo i sztab mieściły się wówczas w Legnicy, ale na wypadek działań wojennych przygotowano dla oficerów podziemne miasto z kilometrami schronów schowanych w lasach właśnie pod Wilkocinem. Te obiekty przetrwały do dziś i można je zwiedzić!

W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ DWUPOZIOMOWY BUNKIER - STANOWISKO DOWODZENIA PÓŁNOCNEJ GRUPY WOJSK ARMII RADZIECKIEJ

