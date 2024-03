Tajemnicze podziemia, ogromne poddasze i kręte schody. Czy znasz te zakamarki wrocławskiego zamku?

Leśnicki zamek to najstarszy zamek we Wrocławiu, w którym dziś funkcjonuje centrum kultury, jednak kiedyś był obronnym grodem otoczonym fosą. Odwiedziliśmy jego najciekawsze zakamarki, nie dostępne do zwiedzania na co dzień. Zobacz te miejsca w galerii zdjęć!

Aneta Kolesińska / Polska Press