Tajemnicza konstrukcja na Tańskiego. Parking czy biurowiec?

Koszmarnie wyglądające metalowe kontenery układane jeden na drugim pojawiły się w ostatnich tygodniach u zbiegu ulic Tańskiego, Bajana i Bystrzyckiej na Kuźnikach. Tablica na otaczającym je płocie informuje, że trwa tu budowa… strzeżonego parkingu. Okoliczni mieszkańcy nie dowierzają, boją się uciążliwego sąsiedztwa. Alarmują magistrat, policję, straż miejską i media.

Grunt należał kiedyś do znanej deweloperskiej firmy Gant, która kilka lat temu zbankrutowała. Do kogo należy dziś? Jako właściciel przedstawia się nam Jarosław Komorowski, przed laty członek władz Ganta. Przyznaje, że na hipotece nieruchomości wpisani są wierzyciele upadłego dewelopera. A co będzie z gruntem? Wycinana na nim była zieleń, zdaniem mieszkańców nielegalnie. Nawieziono kontenery poustawiane jeden na drugim. - Mieszkańcy osiedla obawiają się o kłopotliwe sąsiedztwo. Boją się, że to będzie hotel robotniczy – mówi nam prezes spółdzielni mieszkaniowej „Szóstka” Daniel Ryglowski. - Przedstawiciel właściciela terenu mówił mi, że tam szykują parking płatny. Ale po co stawiają tam te metalowe kontenery. Staramy się pomóc mieszkańcom. Zapytaliśmy o tę inwestycję wydział architektury w magistracie, zgłosimy ją też do nadzoru budowlanego. Zainteresowałem też sprawą prezydenta.

Choć nie tylko perspektywa domniemanego hotelu denerwuje ludzi. „Wszędzie realizowane są nowe piękne inwestycje, a u nas składowisko śmieci niewiadomego pochodzenia. Wysłużone, zardzewiałe, rozpadające się kontenery w centrum Wrocławia” – to jeden z maili który przyszedł do naszej redakcji. „Jestem mieszkanką Wrocławia od 46 lat, mam dzieci i ogromne obawy przed tym, co nam ktoś tutaj " funduje". Poza tym, jest to teren zupełnie niezabezpieczony, bez problemu wejdzie tam każdy i każde dziecko. Dodatkowo wygląda to koszmarnie. Powiadomiony został Urząd Miasta czyli Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarząd Inwestycji Miejskich, Pan Prezydent - niestety bez odpowiedzi. Sprawa trafiła również do Nadzoru Budowlanego - jak na razie bez odpowiedzi – pisze Czytelniczka. Jarosław Komorowski zapewnia nas, że na byłej działce Ganta powstanie parking, a sterta kontenerów ma być przeznaczona na sklepy i punkty usługowe. Przedsiębiorca przekonuje, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem. Na postawienie metalowej konstrukcji - jako „nietrwale związanej z gruntem” – nie trzeba żądnych zezwoleń.

Co na to magistrat? To ciekawe, bo na facebookowym profilu prezydenta Wrocławia przeczytać można coś innego niż powiedział nam Jarosław Komorowski. „Od 2012 roku inwestor posiada pozwolenie na budowę pięciu budynków biurowo-usługowych. Kontenery stanowią zaplecze budowlane dla tej inwestycji” - czytamy. Magistracki Wydział Architektury poprosił nadzór budowlany o „kontrolę procesu budowlanego”. Teren ma być regularnie sprawdzany przez Straż Miejską. W oświadczeniu magistratu czytamy też, że nie stwierdzono nielegalnej wycinki drzew. Na razie konstrukcja z kontenerów stoi otoczona metalowym płotem. Warto przypomnieć, co działo i dzieje dzieje się ze spółką Gant – do której kiedyś należał teren przy Tańskiego. Grupa Kapitałowa Gant z Legnicy była wielką firmą deweloperską, notowaną na giełdzie. Kontrolowała 58 spółek prowadzących inwestycje budowlane. Jeszcze w 2013 roku była uznawana za jedną z największych firm swojej branży w Europie Środkowo–Wschodniej.

W 2014 roku firma zbankrutowała. Media pisały wówczas o największej upadłości w branży deweloperskiej. Już wówczas pojawiały się doniesienia o wyprowadzaniu pieniędzy z Ganta. Syndyk złożył zawiadomienie o tym, że ze spółki zniknęło przeszło 700 milionów złotych. Dziś prokuratura twierdzi, że w Gancie działała zorganizowana grupa przestępcza, która wyciągnęła ze spółki przeszło 900 mln zł. Zarzuty przestępstw usłyszało już ponad 30 osób. Czy w śledztwie pojawia się wątek gruntu z ulicy Tańskiego? Tego nie wiadomo.

