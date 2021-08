Sześciopakiem i kondycją zawstydza młodych. Emeryt z Dolnego Śląska wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! [ZDJĘCIA, FILMY]

„I’am oldboy, fitoldboy, czyli James Bond na emeryturze. Zapraszam do obserwowania”.

Taki wpis opublikował na Instagramie 3 kwietnia 2018 r. 64-letni wówczas Wojtek Węcławowicz, emeryt z Wałbrzycha, po raz pierwszy pokazując mięśnie. „Wow, ale forma!”, „Podziwiam” – zachwycali się internauci.

Na kolejnych zdjęciach pływał na kajaku, jeździł na nartach w Dolomitach, rolkach na Lanzarotte, konno, na rowerze, stawał na rękach i wspinał na linie. Pokazał też imponujący „kaloryfer” na brzuchu z podpisem: „Fit_oldboy, 64 lata” i pytaniem: „A Ty nadal szukasz wymówek?”. Kiedy w maju zrobił z synem tzw. ludzką flagę (ćwiczenie siłowe), trzymając się drzwi niebieskiego jeepa, wielu osobom opadły szczęki.

Metamorfoza wałbrzyskiego emeryta zaczęła się ponad trzy lata temu, po powrocie z wczasów all inclusive w Egipcie. Zdjęcie pana Wojtka siedzącego na leżaku pod palmą z lekko wylewającym się brzuszkiem z tamtych czasów można zobaczyć na jego profilach internetowych. Obowiązkowo w zestawieniu ze stanem obecnym, po metamorfozie – z wyrzeźbioną klatą, „kaloryferem” i modnie przystrzyżoną bródką. Filmik pt. „Z otyłego dziadka do mistrza świata. W dwa lata nowe życie” obejrzało do dziś na YouTube ponad 7,6 mln osób.