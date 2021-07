Wojciech Bartnik - Policja: Proszę się ubierać, poleci pan na igrzyska

Z KSIĄŻKI "OLIMPIJCZYCY SPRZED LAT", KTÓRA UKAZAŁA SIĘ W 2012 ROKU

- Po części, niestety, zgadzam się, pracowałem za mało. Brakowało większej świadomości, po co ja to wszystko robię. W Polsce mieliśmy taki okres, że byłem klasyfikowany na pierwszym miejscu w kat. półciężkiej, ciężkiej, a także superciężkiej. Przez cztery lata nie przegrałem walki, raz się remis zdarzył. Więc czułem się królem. Nie to, że byłem zarozumiałym gościem, lecz wiedziałem, że jestem dobry - zwierza się nam Wojciech Bartnik, do dziś ostatni polski medalista olimpijski w boksie (Barcelona 92 - brąz).

- Gdzie tkwił błąd? Brakowało wokół mnie osoby, która wszystko by wytłumaczyła. To np., że warto zrobić wagę, warto schudnąć do kat. półciężkiej. Przecież w Atlancie i Sydney startowałem w ciężkiej, a ważyłem 87 i jakieś 91 kg. Poza tym to nie była waga wypracowana. Teraz już wiem, jak wagę robić. Jaką dietę zastosować, ile co ma kalorii i ile mogę ich spalić na treningu. Talencik był, lecz systematyki brakowało - dodaje oleśniczanin.