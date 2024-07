Szalony pomysł dolnośląskiego recydywisty skończył się fiaskiem. Skradziony rower schował za grobem babci. Grozi mu więzienie

W jednym z bloków mieszkalnych, które znajdują się w centrum Złotoryi na Dolnym Śląsku, doszło do kradzieży roweru górskiego o wartości blisko trzech tysięcy złotych. Złodziej zabrał go z klatki schodowej w biały dzień! Bardziej zaskakująca od samej kradzieży wydaje się jednak kryjówka, w której miał zostać schowany jednoślad.

Recydywista zapewne liczył na wsparcie rodziny. Skradziony rower schował na cmentarzu, prosto za grobem swojej babci.

- Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy tego samego dnia odzyskali także skradziony jednoślad. 33-latek ukrył go w dość nietypowym miejscu. Bezpośrednio po popełnionym przestępstwie udał się na cmentarz, gdzie schował rower za grobem swojej babci - przekazuje aspirant Dominika Kwakszys z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Śledczy zatrzymali 33-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży mienia. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Niestety, mieszkaniec Złotoryi dopuścił się tego przestępstwa w warunkach recydywy. Oznacza to, że kara może być wyższa. Jak dodają policjanci z lokalnej jednostki, o dalszym losie 33-latka zadecyduje sąd.