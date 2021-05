Święto Trzeciego Maja: Dlaczego je obchodzimy? Zdjęcia oryginalnej Konstytucji

Kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja nie należały do łatwych. Rzeczpospolita była pod presją sąsiadów, zwłaszcza Rosji. Jednak grupa patriotów znalazła rozwiązanie - ich pomysłem było uchwalenie dokumentu, który połączyłby polskie tradycje ustrojowe z liberalnymi rozwiązaniami z Europy Zachodniej. Udało się to, mimo opozycji w Sejmie Wielkim, w tym frakcji prorosyjskiej.

- Konstytucję przyjęto dzięki pewnemu fortelowi – liczono na to, że nie wszyscy posłowie zdążą po przerwie świątecznej przyjechać do Warszawy. Doszło do przedstawienia projektu konstytucji, po wystąpieniu króla większość uznała, że jest to dokument, który daje szansę Polsce. Jak dzisiaj wiemy, nie do końca to się ziściło - dodaje Ryszard Balicki.