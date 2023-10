Światła zamiast ronda przy wrocławskim parku handlowym N-Park. "Będzie tak samo źle"

Przebudowa skrzyżowania ul. Maślickiej i Królewieckiej

Poza sygnalizacją świetlną i nową nawierzchnią, powstanie tu również ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Królewieckiej: od Narzędziowej do przystanku "Królewiecka - Staw". Zmiany dotyczą również zatoczki autobusowej, odwodnienia terenu i oświetlenia ulicznego. Całość ma być gotowa w III kwartale 2024 roku.

Rosnąca liczba klientów przekłada się na ogromne problemy komunikacyjne. W godzinach szczytu Królewiecka, Maślicka i Brodzka są zakorkowane. Pojawił się pomysł, aby przebudować całe skrzyżowanie i wdrożyć je do systemu ITS z sygnalizacją świetlną. Urząd Miejski podaje, że inwestycję zrealizuje Napollo, który odpowiada za galerie N-Park w Polsce.

Miało być rondo, które rozładuje korki

Mieszkańców okolicy nie cieszą zapowiedziane zmiany. Twierdzą, że od kilku lat starają się, aby w tym miejscu powstało rondo. Według fachowców, takie rozwiązanie zawsze będzie lepsze - rondo zwiększa przepustowość i nie zmusza do zatrzymania się pojazdu, a tylko zmniejszenia prędkości. W przypadku ruchu okrężnego rzadziej dochodzi też do wypadków.

- Zamiast świateł, które pewnie jeszcze bardziej utrudnią jazdę na tym skrzyżowaniu, to może rondo? Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że Królewiecką będą przecinać tory tramwajowe, przy których na pewno pojawi się sygnalizacja świetlna, więc oby te wszystkie działania plus przejazd kolejowy na amen nie zakorkowały Maślic - pisze pan Damian, mieszkaniec osiedla.

- Czyli będzie tak samo źle, tylko z nową nawierzchnią. Zamiast dużego ronda, bo to ona na pewno usprawniłaby ruch. Już nie mogę się doczekać tych jakże korzystnych zmian - dodaje pan Paweł ze Stabłowic.

Rondo było za drogie już w 2017 roku

- Zwiększenie tranzytu i budowa nowych osiedli prowadzą do paraliżu i niebezpiecznych zdarzeń. Należy oczekiwać dalszego wzrostu ruchu, dlatego proponujemy wprowadzenie bezkolizyjnego ronda, np. typu pinezka, z oznakowaniem dostosowanym do natężenia ruchu, w miejsce istniejącego, niebezpiecznego skrzyżowania - pisano w uzasadnieniu wniosku do projektu numer 234 w WBO 2017.

Ronda typu pinezka budowane są najczęściej w miejscach z ograniczoną powierzchnią. Wówczas wyspa na środku jest mała i nie zawiera elementów zieleni. Na rondzie nadal obowiązuje ruch okrężny, ale dłuższe i cięższe pojazdy bezproblemowo nadal mogą przez nie przejechać.

Projekt, niestety, nie zmieścił się w budżecie 750 tys. złotych.

- Został zweryfikowany negatywnie z powodu przekroczenia budżetu. Szacunkowy koszt to 1,1 mln złotych. Skrzyżowanie nie kwalifikuje się do budowy ronda ze względu na nierównomierny rozkład natężeń na wlotach, a ponadto budowa ronda koliduje z planowaną do realizacji rozbudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Maślickiej z ul. Królewiecką - tłumaczyli urzędnicy.

A my zajrzeliśmy do uzasadnienia UMW na stronie projektu, gdzie czytamy: "sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu nie rozwiąże problemu, ponieważ w pobliżu znajduje się przejazd kolejowy, który jest często zamknięty i ruch od strony ul. Królewieckiej jest przez to blokowany". Ciekawe.