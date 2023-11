Sukces dolnośląskiej delegacji w Seulu. Jest wstępne porozumienie z ogromną koreańską prowincją Gyeonggi-do. Co to znaczy dla Dolnego Śląska

- Jestem głęboko zaszczycony, mogąc być świadkiem podpisania takiego protokołu, który otwiera drogę do zacieśnienia relacji pomiędzy regionami. Co z kolei powoduje również pogłębianie stosunków między Koreą i Polską. To bardzo znamienne, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 35. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską, a Koreą – przypomniał ambasador Ostaszewski.

Przy tej okazji wracał pamięcią do 1989 roku, kiedy miał 25 lat i nie przypuszczał, że zostanie ambasadorem oraz że będziemy tak szybko świadkami nawiązania bliskich relacji z krajem oddalonymi o ponad 8 tys. km.

- Polska i Korea stanowią wzór współpracy międzynarodowej. Gratuluję podpisania memorandum i zachęcam Koreańczyków, by wybrali się samolotem do Wrocławia, zaś Polaków, by skorzystali z okazji lotu do Seulu – podsumował P. Ostaszewski.