Stal Rzeszów - Miedź Legnica 1:3. Mocna końcówka Miedzi Legnica, trzy punkty jadą na Dolny Śląsk

Stal Rzeszów - Miedź Legnica 1:3

Miedź Legnica pojechała do Rzeszowa z mocnym postanowieniem poprawy, po tym jak w ostatniej kolejce Fortuna 1 ligi w słabym stylu przegrała z GKS-em Katowice 0:2.

Do przerwy legniczanie prowadzili 1:0, ale mieli przy tym trochę szczęścia. W 34 min piłkę z prawej strony dośrodkowywał Florian Hartherz, a starający się przeciąć to podanie Paweł Oleksy skierował piłkę do własnej bramki.