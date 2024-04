Ireneusz Mamrot nowym trenerem Miedzi Legnica. Radosław Bella zwolniony

Ireneusz Mamrot wraca do gry! Miedź Legnica ma nowego trenera

Bezbramkowy remis Miedzi Legnica z Odrą Opole w 26. kolejce Fortuna 1 ligi przelał czarę goryczy. Radosław Bella przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera. 37-latek kończy swoją pierwszą samodzielną przygodę na stanowisku szkoleniowca na 26 ligowych meczach, z których wygrał 9, 10 zremisował i 7 przegrał. Jego średnia punktowa wyniosła dokładnie 1,42 pkt na mecz. To było za mało jak na zespół, który miał zakończyć sezon w pierwszej szóstce i dać sobie szansę, by powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy.

Do tej pory Bella zdobywał doświadczenie pracując w Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, skąd przeniósł się do Legnicy. Tam pomagał trenerom Wojciechowi Łobodzińskiemu i Grzegorzowi Mokremu jako asystent, aż w końcu to jemu powierzono pierwszy zespół. Dziś opuszcza Legnicę na tarczy: 10. miejsce w tabeli po 26. kolejkach to wynik mocno poniżej oczekiwań.