Średniowieczny Wrocław. Takiego placu zabaw jeszcze w mieście nie było!

Miasto ogłosi przetarg na wykonanie projektu placu zabaw o nazwie Średniowieczny Wrocław. To pomysł zgłoszony w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zostanie zrealizowany w Parku Tysiąclecia. Powstanie tam średniowieczne grodzisko z basztą, wieżą, kładką z palisadą, a także trampoliną. Będzie to jedna z największych inwestycji zaplanowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Pierwszy etap - projektowanie - ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Jego budowa ma w sumie pochłonąć 2,1 mln złotych.

Park Tysiąclecia powstał z okazji obchodów tysiąclecia Wrocławia w roku 2000. Znajduje się na zachodzie miasta, między Autostradową Obwodnicą Wrocławia a osiedlem Nowy Dwór. Rzeka Ślęza dzieli go na część leśną i część rekreacyjną. W tej drugiej znajdują się tu m.in rzeźby niedźwiedzia i wilków, 3rzędowa dębowa aleja, tor wrotkarski, boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, ławeczki, miejsca do gry w szachy, różnego typu głazy i kamienie.