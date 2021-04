Spisz się w sieci, możesz wygrać samochód. Ruszyła wielka loteria

Tylko spisanie w sieci daje możliwość udziału w loterii Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, jedynie spisanie się przez internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii. Jeden kod uzyskany w samospisie może wziąć udział w maksymalnie 6. losowaniach nagród I-ego stopnia. W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii, nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Do wygrania są także karty przedpłacone o wartości: 500 i 1000 zł , a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca - 16 samochodów osobowych.

Losowanie samochodów odbędzie się 14 lipca. Wezmą w nim udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia dokonane w odpowiednim terminie. Losowanie pozostałych nagród, czyli kart przedpłaconych odbywać się będzie od dziś (22 kwietnia) do 9 lipca.

Jak wziąć udział w loterii?

Osoby, które chcą wziąć udział w loterii, muszą w okresie, kiedy ona obowiązuje, dokonać tzw. samopisu, używając przeznaczonej do tego aplikacji. Należy zachować 10-znakowy kod potwierdzający, który zostanie wygenerowany. Oprócz tego, w czasie przyjmowania zgłoszeń, trzeba zgłosić się za pośrednictwem strony internetowej spis.gov.pl. Zgłoszenia do loterii potrwają do 7 lipca.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 czerwca 2021 r. Ale obecnie procedowana jest jest nowelizacja ustawy, która ma wydłużyć ten czas o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski, także dla emigrantów. Dane muszą uzupełnić również cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w czasie jego trwania. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Za podanie błędnych informacji grozi nawet kara pozbawienia wolności.