SpartaCamp. Żużlowcy Sparty Wrocław zdobywają szczyty w hiszpańskim Calpe (ZDJĘCIA)

Żużlowcy Betardu Sparty we wtorkowy wieczór wylecieli do Hiszpanii z wrocławskiego lotniska im. Mikołaja Kopernika. Już wcześniej na miejscu byli przedstawiciele sztabu szkoleniowego, którzy przygotowali całą logistykę zgrupowania oraz dostarczyli do Calpe niezbędny sprzęt.