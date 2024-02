Transfery: Śląsk Wrocław mocniejszy niż jesienią. Zagłębie przewietrzone, ale nie wzmocnione

Zimowe okna transferowe mają to do siebie, że są spokojniejsze niż letnie i często służą do uzupełnienia kadry, wypożyczeń lub ewentualnie wypchnięcia kogoś niechcianego, aniżeli do przeprowadzania większych rewolucji.

Tak właśnie było w Śląsku Wrocław, który pierwszego zimowego wzmocnienia dokonał w listopadzie. Wtedy kontrakt podpisał Patryk Klimala, który wcześniej rozwiązał umowę za porozumieniem stron z izraelskim Hapoelem Beer Szewa. Tajemnicą Poliszynela jest, że ma być następcą Erika Expósito, bo zatrzymanie Hiszpana we Wrocławiu (30 czerwca kończy mu się kontrakt) graniczy z cudem.

Zresztą patrząc na formę byłego napastnika Las Palmas na początku 2024 roku, nie można wykluczyć, że Klimala szybciej zacznie grywać w wyjściowym składzie. Pojawił się także stoper reprezentacji Bułgarii Simeon Petrov, który szybko stał się numerem trzy w hierarchii trenera Jacka Magiery.