Sparta Wrocław – Stal Gorzów 2020 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 6.09.2020)

Sparta Wrocław – Stal Gorzów 2020

Przed 13. kolejką PGE Ekstraligi sześć drużyn znajdowało się w grze o awans do fazy play-off. Tegoroczne wyniki sprawiły, że w tej chwili trudno określić, jak będzie wyglądał skład ekip walczących o medale. Betard Sparta zajmuje szóste miejsce w tabeli, tracąc do czwartego Eltroksu Włókniarza Częstochowa dwa punkty. Należy jednak zaznaczyć, że zespół WTS-u wciąż czeka na rozegranie kilkukrotnie już przekładanego spotkania z MrGarden GKM-em. Podopieczni Dariusza Śledzia mają szansę wyjechać z Grudziądza z kompletem trzech oczek.

W najbliższą niedzielę Betard Spartę czeka nie lada wyzwanie – starcie z Moimi Bermudami Stalą. Zespół prowadzony przez Stanisława Chomskiego długo czekał na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Kiedy do niego doszło, gorzowianie poszli za ciosem. W ostatnim miesiącu Bartosz Zmarzlik i spółka imponowali formą, co pozwoliło im wysforować się na pozycję wicelidera PGE Ekstraligi. „Stalowcy” swój dorobek zawdzięczają jednak przede wszystkim występom na stadionie im. Edwarda Jancarza. Na wspomnianym obiekcie wygrali sześć meczów. Co prawda żółto-niebiescy mają na koncie jedno wyjazdowe zwycięstwo, choć ono jest akurat efektem złego przygotowania toru przez Eltrox Włókniarz. Moje Bermudy Stal wygrała bez walki, walkowerem 40:0.