Sparta - GKM: WTS specjalistą od pogromów. Betard Sparta znów liderem PGE Ekstraligi! (WYNIK, RELACJA)

Betard Sparta Wrocław w rewelacyjny sposób rozpoczęła rundę rewanżową PGE Ekstraligi. Podopieczni Dariusza Śledzia rozgromili na Stadionie Olimpijskim ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 63:27. Zespół WTS-u zdobył także punkt bonusowy i został liderem rozgrywek.

Betard Sparta Wrocław w pierwszym w tym sezonie meczu z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em Grudziądz przegrała minimalnie 44:45. Podopieczni Dariusza Śledzia przed tygodniem rozgromili na wyjeździe Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 63:27. Dolnośląski zespół do piątkowego spotkania podchodził zatem w roli zdecydowanego faworyta. I należy mu oddać, że z tej roli wywiązał się bez zarzutu.Gospodarze już w pierwszej serii zbudowali pokaźną przewagę 10 punktów.

Maciej Janowski i Artiom Łaguta przywieźli za plecami Nickiego Pedersena, natomiast chwilę później Tai Woffinden wykorzystał uślizg Kennetha Bjerrego, wyprzedził Duńczyka i jako pierwszy minął linię mety.Wrocławianie w tym sezonie zdołali przyzwyczaić swoich kibiców, że Stadion Olimpijski to twierdza Betardu Sparty. Drużyna z Grudziądza nie potrafiła znaleźć sposobu na odrabianie strat. Juniorzy ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u nie pomagali, a Krzysztof Kasprzak znajdował się w słabej dyspozycji. O niemocy przyjezdnych niech świadczy fakt, że po dwóch seriach startów jedynie Przemysław Pawlicki miał na swoim koncie "trójkę".Jedynym zarzutem, jaki z przymrużeniem oka można postawić ekipie WTS-u, jest fakt, że... bardzo szybko zakończyli emocje, przesądzając o swoim meczowym zwycięstwie w ekspresowym tempie, bo już po 10. biegu. We wspomnianym wyścigu kibice na Stadionie Olimpijskim oglądali widowiskową walkę żużlowych gigantów - Pedersena i Łaguty. Górą był ten pierwszy. Trzykrotny mistrz świata był we Wrocławiu liderem żółto-niebieskich, choć jego występ trudno uznawać za rewelacyjny.Po 11. gonitwie wrocławski tor przyjął pierwsze krople wody. Aby rozgrzać widownię na Stadionie Olimpijskim, żużlowcy Betardu Sparty postanowili pognębić Pedersena. W 12. biegu 44-latek przegrał na dystansie walkę z Danielem Bewleyem. Kilka minut później Duńczyk ponownie znajdował się na prowadzeniu, ale najpierw objechał go Janowski, a następnie Woffinden. Szykował się kolejny pogrom. Przed nominowanymi gospodarze prowadzili 54:24.W dwóch ostatnich biegach dni wrocławianie również nie dali szans grudziądzanom. Ostatecznie Betard Sparta wygrała 63:27 - w takim samym stosunku, w jakim tydzień temu rozbiła Marwis.pl Falubaz. Drużyna WTS-a zdobyła trzy punkty do ligowej tabeli i co najmniej do najbliższego starcia Motoru Lublin będzie liderem PGE Ekstraligi.9. Gleb Czugunow - 6+1 (1*,1,3,1)10. Tai Woffinden - 13+2 (3,3,2*,2*,3)11. Daniel Bewley - 10+3 (2,2*,1*,3,2*)12. Artiom Łaguta - 12 (3,3,2,3,1)13. Maciej Janowski - 14+1 (2*,3,3,3,3)14. Michał Curzytek - 3+1 (2*,1,0)15. Przemysław Liszka - 5 (3,1,1)16. Mateusz Panicz - NS1. Przemysław Pawlicki - 4 (3,0,1,0,0)2. Roman Lachbaum - NS (-,-,-,-,-)3. Krzysztof Kasprzak - 1+1 (0,d,1*,0)4. Kenneth Bjerre - 7 (2,1,2,2,0)5. Nicki Pedersen - 11 (1,2,3,2,1,2)6. Denis Zieliński - 0 (0,0,0)7. Mateusz Bartkowiak - 1 (1,0,0)8. Norbert Krakowiak - 3 (0,2,0,1)1. (63,91) Pawlicki, Bewley, Czugunow, Kasprzak - 3:3 - (3:3)2. (63,47) Liszka, Curzytek, Bartkowiak, Zieliński - 5:1 - (8:4)3. (62,69) Łaguta, Janowski, Pedersen, Krakowiak - 5:1 - (13:5)4. (63,03) Woffinden, Bjerre, Curzytek, Zieliński - 4:2 - (17:7)5. (62,34) Łaguta, Bewley, Bjerre, Kasprzak (d4) - 5:1 - (22:8)6. (62,69) Janowski, Krakowiak, Liszka, Pawlicki - 4:2 - (26:10)7. (63,15) Woffinden, Pedersen, Czugunow, Bartkowiak - 4:2 - (30:12)8. (63,54) Janowski, Bjerre, Kasprzak, Curzytek - 3:3 - (33:15)9. (63,65) Czugunow, Woffinden, Pawlicki, Krakowiak - 5:1 - (38:16)10. (63,62) Pedersen, Łaguta, Bewley, Zieliński - 3:3 - (41:19)11. (63,15) Łaguta, Bjerre, Czugunow, Pawlicki - 4:2 - (45:21)12. (63,53) Bewley, Pedersen, Liszka, Bartkowiak - 4:2 - (49:23)13. (62,90) Janowski, Woffinden, Pedersen, Kasprzak - 5:1 - (54:24)14. (62,65) Woffinden, Bewley, Krakowiak, Pawlicki - 5:1 - (59:25)15. (62,75) Janowski, Pedersen, Łaguta, Bjerre - 4:2 - (63:27)Piotr LisAleksander Janas