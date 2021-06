Spacery, wyprzedaże, targi i festiwale. Będzie się działo w weekend we Wrocławiu

Od czwartku do soboty (17-19 czerwca) w hali Dworca Świebodzkiego będzie trwała Wielka Sprzedaż Roślin. W godzinach od 12 do 21, podczas trwania targów będzie można nabyć wszelkiej maści rośliny, wybierając spośród 1500 rodzajów.

Tymczasem 19 czerwca od godz. 11 na ul. Jesionowej odbędzie się sąsiedzka wymiana roślin, podczas której mieszkańcy będą mogli odswierzyć kolekcję posiadanych roślinek.

19 czerwca o godz. 11 spod kościoła św. Idziego na Ostrowie Tumskim ruszy spacer śladami wrocławskich „celebrytów” sprzed wieków. Podczas wycieczki poznamy burzliwe życiorysy Heinricha Rybischa, Juliusa Schottländera i Piotra Włostowica. Organizatorzy przewidują także w lipcu kolejne spacery.

Dwa weekendowe dni, od 10 do 18, możemy spędzić popijając pyszną kawę w Browarze Mieszczańskim.

20 czerwca od 9.00 poszukiwacze egzotycznych smaków i spragnieni spotkań w plenerze, mogą dołączyć do Niedzielnego Śniadania w Parku Andersa. Cykl spotkań w parku śniadaniowym obfituje w propozycje dla smakoszy, a wystawcy oferują nie tylko potrawy, ale i napoje, w tym trunki. Z racji tych ostatnich zapewne, śniadanie trwa aż do 16.00.