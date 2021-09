Śmigłowiec LPR lądował w centrum Wrocławia, bo zabrakło wolnych karetek (ZDJĘCIA)

Na chodniku, koło wjazdu do parkingu podziemnego na placu Nowy Targ zasłabła kobieta. Ze względu na brak wolnych karetek do akcji zostały wysłane dwa zastępy straży. Na miejscu próbował wylądować śmigłowiec LPR, ale nie udało się to ze względu na brak miejsca. Maszyna lądowała na wyspie Piasek. Ratowników medycznych z wyspy na plac Nowy Targ przywieźli strażnicy miejscy i strażacy. Poszkodowanej kobiecie pomoc była udzielana w radiowozie straży miejskiej. Miała rozbitą głowę. Tym samym radiowozem została odwieziona do śmigłowca, który zabrał ją do szpitala.