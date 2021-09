Śmierć Bartka z Lubina. Jednak zgon w trakcie interwencji? Są nowe nagrania rozmów

Portal Onet dotarł łącznie do siedmiu nagrań rozmów między ratownikami medycznymi, którzy interweniowali na miejscu, policjantami, a dyspozytorami.

Pierwsze nagranie to zapis rozmowy policjanta z dyspozytorem. Kolejne to dyskusja między ratownikiem, a dyspozytorem. Ten drugi jest ewidentnie zdziwiony, że do karetki trafiły zwłoki mężczyzny.

Trzecie z nagrań to kolejna dyskusja ratownika z dyspozytorem. Ratownicy jasno pytają co mają dalej robić mając zwłoki w karetce. Kolejne z zapisów nagrań są już zdecydowanie krótsze, dotyczą głównie tego kto powinien zgon stwierdzić.

Przypomnijmy - śmierć Bartka z Lubina

Zatrzymanie mężczyzny, które miało miejsce w piątek (6 sierpnia) o godzinie 6 rano w Lubinie, zostało sfilmowane przez jednego z mieszkańców. Na nagraniu widać, że mężczyzna jest bardzo niespokojny, szarpie się z funkcjonariuszami, którzy próbują go aresztować. Po kilku minutach leżący na ziemi mężczyzna przestaje się ruszać.