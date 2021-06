Śląsk Wrocław założył fundację. Będzie pomagać dzieciom i zachęcać do aktywności fizycznej

Śląsk Wrocław od dłuższego czasu szczególną uwagę poświęca działaniom na rzecz lokalnej społeczności. Inicjuje m.in. kampanie CSR-owe (#WróćDoGry – udzielając wsparcia lokalnym przedsiębiorcom borykającym się z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19), zachęca do oddawania krwi i osocza (w ramach akcji #TrójkolorowaKrew prowadzonej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu) czy regularnie organizuje różnego rodzaju pomoc dla pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”.

Klub ze stolicy Dolnego Śląska znany jest również z otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To właśnie we Wrocławiu funkcjonuje największy w Polsce Klub Kibiców Niepełnosprawnych, zrzeszający niepełnosprawnych sympatyków sportu, którzy najliczniej w skali kraju pojawiają się na meczach WKS-u. Natomiast dzięki realizowanej wspólnie z Fundacją Katarynka audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących w spotkaniach Śląska z powodzeniem uczestniczą fani zmagający się z poważnymi wadami wzroku. Część z nich tworzy ponadto drużynę Śląsk Wrocław Blind Football, która najpełniej wciela w życie ideę „Piłka dla wszystkich”, reprezentując klub z sukcesami w kraju i za granicą.