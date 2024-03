Śląsk Wrocław transfery: Kenneth Zohore nie jest już piłkarzem Śląska! Transferowy niewypał rozwiązał kontrakt

Kenneth Zohore nie jest już piłkarzem Śląska Wrocław. WKS poinformował, że Duńczyk rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron. Zohore spędził we Wrocławiu nieco ponad pół roku i zaliczył tylko sześć występów na poziomie ekstraklasy.

Kenneth Zohore opuścił Śląsk Wrocław

Kenneth Zohore stał się wolnym zawodnikiem. W środę Śląsk Wrocław poinformował, że rozwiązał umowę z Duńczykiem za porozumieniem stron. 30-letni napastnik z przeszłością m.in. w Peremier League spędził we Wrocławiu niecałe 8 miesięcy. Rozegrał w tym czasie zaledwie siedem spotkań w niepełnym wymiarze czasowym. W zasadzie były to epizody, bo mówimy o sześciu wejściach z ławki na poziomie PKO Ekstraklasy, w trakcie których Zohore uzbierał 82 minuty. Nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. Do tego doliczyć trzeba 62 min na poziomie Fortuna Pucharu Polski (w przegranym 0:2 meczu z Jagiellonią Białystok) - także bez liczb.

Śląsk Wrocław starał się sprzedać lub wypożyczyć Duńczyka tej zimy. Dyrektor David Balda do końca bronił tego transferu i mówił o zainteresowaniu ze strony polskich oraz zagranicznych klubów. Wiadomo, że jednym z nich był Ruch Chorzów, ale finalnie na Górnym Śląsku postawiono na innych kandydatów. Na dziś Zhoroe to największa pomyłka transferowa Czecha we Wrocławiu.

Jeszcze w lutym, a więc przed zamknięciem okna transferowego, Śląsk zesłał Zohore do trzecioligowych rezerw. Trudno patrzeć na to inaczej, niż jako na próbę przymuszenia Duńczyka do odejścia. Jego pozycja, która już wcześniej nie była zbyt mocna, stała się jeszcze słabsza po uprawnieniu do gry Patryka Klimali.

Ostatecznie nie udało się go wypchnąć, dlatego podjęto rozmowy, dotyczące rozwiązania umowy za porozumiem stron. Takowe zostało osiągnięte i dziś Zohore jest do wzięcia za darmo. Wciąż są ligi, w których okienka transferowe pozostają otwarte. W Europie to m.in. Szwecja, Finlandia, Norwegia, Ukraina czy Łotwa.

Centrum Kibica Śląska Wrocław - nowe miejsce w centrum Wrocławia!

