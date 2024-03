Jacek Magiera: Klimala czy Exposito? Jeszcze nie wiem, może obaj?

Kalendarz 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy ułożył się tak, że to co najciekawsze wydarzy się już w piątek 8 marca. W Dzień Kobiet będąca wiceliderem Jagiellonia Białystok podejmie wyprzedzający ją o trzy punkty Śląsk Wrocław. Wiadomo już, że do Białegostoku nie pojedzie Jehor Macenko. Ukrainiec starający się o polski paszport zobaczył w meczu z Widzewem Łódź czwartą żółtą kartkę w tym sezonie.

– Jedyną absencją w Białymstoku będzie brak pauzującego za kartki Macenki. Cała reszta trenuje, jest zdrowa i gotowa do podjęcia rywalizacji o miejsce w składzie. W kadrze meczowej znajdzie się normalnie 20 zawodników. Mateusz Żukowski doszedł już do siebie po chorobie, ale przez 10 dni zażywał antybiotyk i nie trenował. Dopiero od niedzieli jest z nami, więc nie wiem, czy jest gotowy na tak ekstremalny wysiłek jak mecz. Będę z nim jeszcze rozmawiał, na teraz walczy o miejsce w kadrze – powiedział na środowym spotkaniu z mediami trener Jacek Magiera.