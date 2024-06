Tłumy fanów na pierwszym treningu kadry w Hanowerze. Piłkarze wyszli do kibiców

Reprezentacja Polski w środowe popołudnie po raz pierwszy trenowała na obiekcie należącym do akademii Hanoveru 96. To będzie ich dom podczas Euro 2024. Na pierwsze zajęcia miało zostać wpuszczonych około 150 kibiców, ale zainteresowanie było tak ogromne, że postanowiono znieść limit i wpuścić wszystkich chętnych. Biało-Czerwoni kibice praktycznie do ostatniego miejsca wypełnili trybuny, głośno śpiewali i skandowali nazwiska swoich idoli.

– Początkowo plany były inne, ale widząc te biało-czerwone tłumy tutejszej Polonii nie mogliśmy pozostawić tych wszystkich ludzi za płotem. PZPN w porozumieniu z lokalnymi służbami wpuścił na trening wszystkich chętnych. Myślę, że kibice są zadowoleni – powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Kadrowicze mieli dość lekki trening wprowadzający, sporo było gry i dośrodkowań w pełnym biegu, a na końcu oczywiście trening strzelecki. Nie we wszystkich zajęciach uczestniczył Taras Romanczuk, ale i tak był na treningu znacznie dłużej, niż Karol Świderski. Ten ostatni potruchtał trochę wokół boiska, porozmawiał z lekarzem i członkami sztabu, po czym uciekł do szatni.