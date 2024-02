Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Śląsk chce wygrać i odzyskać fotel lidera PKO Ekstraklasy

Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Poprawa skuteczności kluczem do sukcesu

– Zespół dobrze zareagował na ostatnie niepowodzenie. Przegraliśmy, bo nie strzeliliśmy gola na 1:0, a mieliśmy ku temu wiele okazji. Jestem przekonany, że gdyby Petr Schwarz w 44 min w 100 proc. sytuacji trafił, albo wcześniej Piotr Samiec-Talar czy Patrick Olsen, to wygralibyśmy z Pogonią. Stało się inaczej, straciliśmy bramkę w najmniej oczekiwanym momencie i mimo kilku dogodnych okazji nie zdołaliśmy nawet zremisować. Szkoda przerwanej passy, ale to już za nami, na to już wpływu nie mamy. Skupiamy się na następnym spotkaniu. Musimy zagrać równie dobrze, ale skuteczniej pod bramką rywala i odzyskać fotel lidera – mówił na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami trener Śląska Jacek Magiera.

Śląsk Wrocław ma za sobą niezbyt udaną inaugurację piłkarskiej wiosny. Wprawdzie wrocławianie na boisku byli zespołem wyraźnie lepszym niż Pogoń Szczecin, ale razili nieskutecznością i ostatecznie przegrali z „Portowcami” 0:1, kończąc imponującą serię 16 meczów z rzędu bez porażki w lidze. Najlepsze co może przyjść w takim momencie, to następny mecz, który może pomóc zmazać plamę i przywrócić dobrą aurę.

Stal Mielec jest zespołem z całkowicie innej półki niż Pogoń i to pod niemal każdym względem, ale jest to rywal niewygodny, o czym przekonało się już wiele teoretycznie dużo mocniejszych drużyn.

Co ważne, nie wiadomo w jakim składzie WKS przystąpi do rywalizacji z mielczanami. Kilku piłkarzy zgłosiło pewne dolegliwości. Magiera nie chciał się odkrywać i mówić o personaliach, by nie ułatwiać zadania przeciwnikom, ale dał do zrozumienia, że zmiany w wyjściowej jedenastce są możliwe.

Niemożliwy będzie za to udział kibiców Śląska w następnym meczu ligowym z Lechem w Poznaniu (24.02). To efekt kary nałożonej na klub przez Komisję Ligi. Po tym, jak jeden z pseudokibiców rzucił butelką coli w bramkarza Pogoni (Rumun aktorsko padł na murawę i zachowywał się jak rażony piorunem, by chwilę później jakby nigdy nic wstać i grać dalej), organ ten ukarał Śląsk grzywną w wysokości 50 tys. zł, koniecznością zamontowania siatek ochronnych na sektorze B oraz... zakazem wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz z Lechem.